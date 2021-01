Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach: Einsatzverlauf ohne schwerwiegende Vorfälle für die Polizei in der Silvesternacht

FreiburgFreiburg (ots)

Einen Einsatzverlauf ohne schwerwiegende Vorfälle hatte die Polizei im Landkreis Lörrach in der Silvesternacht, 31.12.2020/01.01.2021. Die Polizei war mit starken Einsatzkräften im gesamten Landkreis präsent. So konnte zum Jahreswechsel das erwartete höherer Personenaufkommen im öffentlichen Raum schnell wieder in die in die Corona konformen Bahnen gelenkt werden. In den allermeisten Fällen genügte die polizeiliche Präsenz oder ein Gespräch. Das Verbot für den Verkauf von Pyrotechnik sorgte erwartungsgemäß für ein deutlich geringeres Aufkommen an Feuerwerk als in den vergangenen Jahren. Insgesamt 31 Ordnungwidrigkeitenanzeigen wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Verordnung wurden in dieser Nacht erstattet. Sieben Mal schritt die Polizei bei Streitigkeiten in der Familie schlichtend ein. Drei Aggressoren, die alle mehr oder weniger berauscht waren, mussten in Gewahrsam genommen werden. In einem Fall blieben Tritte gegen die einschreitenden Polizeibeamte und Beleidigungen nicht aus. Verletzte gab es nicht.

