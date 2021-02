Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tageswohnungseinbruch

Merzalben (ots)

Am vergangenen Freitag, zwischen 07:45 und 19:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Zweifamilienhaus in der Lindenstraße ein. Auf noch nicht geklärte Weise gelangten die Täter in eine der beiden Wohnungen. Dort wurde die verschlossene Schlafzimmertür aufgebrochen und ein 15x20cm großes, braunes Lederschmuckkästchen mit Inhalt entwendet. Unter anderem waren eine Silberkette, zwei Perlenketten, ein Perlenarmband, verschiedene Ringe und eine rote, rosenförmige Brosche enthalten. Andere Räume sowie die zweite Wohnung wurden nicht angegangen. Der Gesamtschaden wird auf 1250 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

