Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Unbekannter Täter entwendet Bargeld aus Wohnung

Ludwigsburg (ots)

Am Nachmittag des 15.05.2021 verschaffte sich im Zeitraum von 14:45 Uhr und 16:45 Uhr eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Besigheimer Straße. Anschließend durchwühlte diese mehrere Schränke und entwendete mehrere tausend Euro Bargeld. Anschließend entfernten sich der oder die Täter unerkannt vom Tatort. Der entstandene Sachschaden wird in einer ersten Schätzung mit 500 Euro beziffert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Eglosheim unter der Telefonnummer 07141 221500 oder beim Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141 18 5353 zu melden.

