Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Räuberischer Diebstahl in Discounter

Ludwigsburg (ots)

Zu einem räuberischen Diebstahl kam es am frühen Samstagmittag gegen 13:15 Uhr in einem Discounter, welcher sich im Langen Feld gegenüber einer Tankstelle befindet. Ein bislang unbekannter männlicher Täter befand sich im Verkaufsraum und befüllte den mitgeführten Einkaufwagen mit Waren. Anschließend verließ er den Markt durch die Eingangstüre, welche ihm von einem zweiten Täter von außen geöffnet wurde. Ein bislang unbekannter Zeuge sprach die Filialleiterin auf den Vorgang an, woraufhin diese sich unverzüglich mit dem Zeugen nach draußen begab. Zu diesem Zeitpunkt stiegen die Täter in einen orangefarbenen Kleinwagen mit außerdeutscher Zulassung. Die Filialleiterin stellte sich den Tätern in den Weg und wollte dadurch eine Flucht verhindern. Diese fuhren aber unbeirrt weiter und eine Kollision konnte seitens der Filialleiterin nur mit einem Schritt zur Seite verhindern werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug durch fünf Streifen verlief ergebnislos. Der Wert der entwendeten Waren kann derzeit noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Täter waren zwischen 25-30 Jahre alt, wovon einer der beiden ca. 190 cm groß war und kurze dunkle Haare hatte. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder zum Fahrzeug geben können, insbesondere der Kunde der die Filialleiterin ansprach, werden gebeten, sich bei dem beim Kriminalkommissariat Ludwigsburg unter 07141 18-9 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell