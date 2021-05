Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten

Ludwigsburg (ots)

Auf der Landesstraße 1140 war am späten Freitagnachmittag eine 31 Jahre alte Fahrerin eines Hyundai i10 von Ludwigsburg kommend in Richtung Remseck unterwegs. Gegen 17:15 Uhr fuhr sie kurz vor der Kreuzung zur Landesstraße 1100 vermutlich infolge Unachtsamkeit auf einen Mercedes Vito auf, dessen 31 Jahre alter Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste. Durch den Aufprall zog sich die Unfallverursacherin leichte Verletzungen zu. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8.000 Euro.

