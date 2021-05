Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: BMW gestohlen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Freitag trieb ein noch unbekannter Täter in der Christofstraße in Schwieberdingen sein Unwesen. Dem Unbekannten gelang es, sich Zutritt in ein Wohnhaus zu verschaffen, aus dem er eine Handtasche stahl. In der Tasche befanden sich ein Geldbeutel, Kosmetika, eine Brille, Handyzubehör, persönliche Dokumente sowie der Fahrzeugschlüssel für einen BMW. Diesen PKW, der vor dem Haus stand, entwendete der Unbekannte ebenfalls. Es handelt sich um eine weißen, mehrere Jahre alten BMW der 1-er Reihe mit Ludwigsburger Kennzeichen. Gegen 06.00 Uhr vernahm eine Zeugin ein Motorengeräusch, das möglicherweise von dem BMW stammte. Der Wert des Fahrzeugs wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0800 1100225 um weitere Hinweise.

