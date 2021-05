Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Möbelpresse in Brand geraten

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag geriet gegen 11:15 Uhr eine Möbelpresse auf dem Gelände einer Firma in der Hanns-Klemm-Straße in Böblingen in Brand. Vermutlich entstand das Feuer durch Spraydosen, die sich in der Presse befanden und durch den Druck vermutlich entzündeten. Die Feuerwehr kam mit vier Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort und löschte die Flammen. Die genaue Schadenshöhe war bislang noch nicht bekannt.

