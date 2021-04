Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - unberechtigt auf Turm geklettert

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 04.04.2021 gegen 15:00 Uhr wurden durch einen Zeugen zwei Personen gemeldet, welche sich unberechtigt auf dem Turm der Schloss- und Festungsruine Hardenburg in Bad Dürkheim aufhalten würden. Weiterhin würden sich 10-15 männliche Personen auf dem frei zugänglichen Parkplatz der Hardenburg ohne entsprechenden Mindestabstand und ohne Mund-Nase-Bedeckung aufhalten. Die zwei Personen, die sich auf dem Turm befanden, wären von der Gruppe lautstark gefeiert worden. Die beiden Personen müssen hierzu zuvor einen Zaun überwunden haben. Nachdem sie durch den Zeugen entdeckt wurden, verließen sie gemeinsam mit ihrer Gruppe das Gelände in Richtung Waldschlössel. Bei der Nachschau konnten keine Beschädigungen festgestellt werden. Gegen die bislang unbekannten Personen wird nun wegen Hausfriedensbruch ermittelt. Aufgrund möglicher Verstöße gegen die Corona-Vorschriften, wurde die Kreisverwaltung über den Sachverhalt informiert.

