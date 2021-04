Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - verbotenes Lagerfeuer

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 04.04.2021 gegen 15:00 Uhr wurden durch Zeugen drei Personen gemeldet, welche sich an der Frankenthaler Hütte / Rahnfels ein Lager eingerichtet und ein kleines Lagerfeuer entfacht hatten. Die Hütte, die lediglich über einen kleinen teilweise unbefestigten Waldweg zu erreichen war, wurde durch Feuerwehr- und Polizeikräfte aufgesucht. Im Beisein der freiwilligen Feuerwehr Bad Dürkheim, wurde das Lagerfeuer durch die verantwortlichen Personen gelöscht. Der Platz, sowie die Hütte befanden sich in einem sauberen Zustand. Anschließend wurden den 3 Personen ein Platzverweis erteilt. Die Stadtverwaltung und die Kreisverwaltung Bad Dürkheim wurden über den Sachverhalt informiert.

