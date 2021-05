Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Unbekannte randalieren im Freizeitbad

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde eine Scheibe im hinteren Teil des Freizeitbads in der Kornwestheimer Straße in Münchingen beschädigt. Vermutlich nutzten die Täter hierzu einen Ziegelstein. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Mutmaßlich dieselben Täter kehrten am Donnerstag zurück, entfernten die notdürftige Sicherung mit Brettern, vergrößerten vermutlich auch den bereits angerichteten Schaden und gelangten so ins Innere des Bades. Die Täter nahmen Wasserspielzeuge und Matten aus ihren vorhandenen Behältnissen und badeten auch. Aus dem Shop "bedienten" sie sich ebenfalls. Es wurden Taucherbrillen, Badelatschen und -kleidung gestohlen. Die Verpackungen wurde teilweise zurück gelassen. Darüber hinaus wurde ein menschlicher Kothaufen im oberen Bereich des Freizeitbades hinterlassen. Der genaue Wert des Diebesguts steht derzeit noch nicht fest. Zeugen konnten am Donnerstag gegen 20.30 Uhr vier Personen beobachten, die sich fluchtartig vom Freizeitbad entfernten. Weitere Hinweise nimmt der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0, entgegen.

