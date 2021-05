Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen, Kreis Böblingen: Sachbeschädigung an mehreren Pkw

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Schönblickstraße in Renningen an mehreren geparkten Fahrzeugen durch bislang unbekannte Täter die Außenspiegel beschädigt. Bislang konnte an fünf Fahrzeugen entsprechende Schäden festgestellt werden, der Sachschaden beläuft sich aktuell auf circa 1.500 Euro. Mögliche weitere Geschädigte sowie Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Leonberg (Tel.: 07152 605-0) oder an den Polizeiposten Renningen (Tel.: 07159 8050) zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell