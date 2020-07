Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Büdingen: Nach Messerstich - 37-Jähriger in U-Haft

Friedberg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (16. Juli) gerieten gegen 3.30 Uhr zwei Männer in einer Spielothek in der Thiergartenstraße in Streit. Im weiteren Verlauf erlitt ein 36-jähriger Syrer aus Kefenrod auf dem angrenzenden Parkplatz durch einen Stich in den Bauchraum schwere Verletzungen. Der Geschädigte befindet sich nach einer Notoperation nicht mehr in Lebensgefahr. Im Rahmen operativer Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige, ein 37-jähriger, eritreischer Staatsangehöriger aus Büdingen am Freitagvormittag (17. Juli) in Gießen festgenommen werden. Den durch die Staatsanwaltschaft Gießen beantragten Untersuchungshaftbefehl bestätigte das zuständige Amtsgericht im Rahmen der dortigen Vorführung. Diese erfolgte am Samstag, 18. Juli. Der Tatverdächtige befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.

Aus ermittlungstaktischen Erwägungen erfolgte eine Pressemitteilung erst nach der Festnahme.

Tobias Kremp

Pressesprecher

