Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Kanaldeckel herausgehoben + Auto geklaut + Erneut Einbruch in Apotheke + Polizeieinsatz in der Hanauer Straße

Friedberg (ots)

*Ortenberg-Selters: Kanaldeckel herausgehoben

Unbekannte haben von Samstag auf Sonntag in Selters mehrere Gullildeckel herausgehoben und neben dem jeweiligen Kanalschacht abgelegt. Zu Schaden kam nach bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise niemand. Aufmerksame Bürger hatten die sinnfreien Taten gegen 07.25 Uhr bemerkt und die Polizei verständigt. Die Ordnungshüter setzten in der Hauptstraße (B275) sowie Am Berg mehrere Schachtabdeckungen zurück an ihren Platz und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen, Tel. 06042/96480.

+++

*Gedern: Auto geklaut

In Gedern haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Renault Megane geklaut. Die Eigentümer hatten das Auto am Samstagabend um 21 Uhr in der Seemenbachstraße abgestellt. Am Sonntagmorgen war der Megane mit Friedberger Zulassung dann verschwunden, wie die Besitzer gegen 7 Uhr feststellten. Hinweise zur Tat sowie bezüglich des Verbleibs des Fahrzeugs nimmt die Polizei in Büdingen entgegen, Tel. 06042/96480.

+++

*Friedberg: Erneut Einbruch in Apotheke

Nachdem die Apotheke in der Bismarckstraße bereits in der vergangenen Woche im Fokus eines Einbrechers stand, wurde diese am frühen Sonntagmorgen nun ein zweites Mal angegangen. Gegen 7 Uhr schlug ein Unbekannter die Schiebetür ein und bediente sich an der Verkaufsware. Seine Beute packte er in eine dunkle Stofftasche mit weißer Aufschrift. Nach derzeitigem Erkenntnissen handelte es sich bei dem Täter um einen etwa 180 cm großen Mann mit normaler Statur. Er war gekleidet mit einer schwarzen Basecap, schwarzem Pullover sowie schwarzer Hose und Schuhen. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Er trug blaue Einweghandschuhe sowie eine Gesichtsmaske. Zeugen melden sich bitte bei der Kripo Friedberg, Tel. 06031/6010.

+++

*Friedberg: Polizeieinsatz in der Hanauer Straße

Für einige Aufregung sorgte am Samstagmorgen ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Hanauer Straße. Der stark betrunkene Mann warf unter anderem mit Bierflaschen sowie einer Vielzahl anderer Gegenstände aus einem Fenster in den oberen Stockwerken. Diese zerschellten zum Teil auf der Straße, zum Teil an der gegenüberliegenden Hauswand. Mehrere Scheiben des Gebäudes vis-a-vis gingen zu Bruch. Die Ordnungshüter sperrten die Straße, um Unbeteiligte nicht in Gefahr zu bringen. Der Mann ließ sich jedoch nicht beruhigen und seiner Zerstörungswut weiter freien Lauf. Er beschimpfte die Schutzleute. Letztlich musste die Wohnungstür gewaltsam geöffnet-, und der Mann in Gewahrsam genommen werden. Mehr als zwei Promille zeigte das Alkoholmessgerät. Seinen Rausch schlief er in einer Zelle aus. Für sein Handeln wird er sich im weiteren Verlauf verantworten müssen.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell