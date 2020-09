Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Garage

Heinsberg-Kempen (ots)

An der Hochbrücker Straße drangen in der Nacht zu Samstag, 12. September, unbekannte Täter in eine verschlossene Garage ein und entwendeten daraus ein grün-weißes Rennrad sowie Werkzeuge.

