Polizei Salzgitter

POL-SZ: Schwelbrand in einer Werkhalle der Berufsbildenden Schule (BBS) Peine

Peine (ots)

Freitag, 29.01.2021, 16:53 Uhr (Meldezeit) - 19:30 Uhr 31228 Peine, OT Vöhrum, Pelikanstraße 12, BBS Peine

Zur o.g. wird durch die IRLS Braunschweig eine unklare Rauchentwicklung in der BBS Peine gemeldet. Vor Ort wird durch die Feuerwehr ein Schwelbrand im Spänebunker der Absauganlage einer Werkhalle festgestellt; in dieser finden keinerlei Arbeiten statt. Zum Zeitpunkt der Brandmeldung befinden sich keine Personen im Gebäude. Nach Lokalisierung können die Glutnester schnell abgelöscht und der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Neben der beschädigten Absauganlage entsteht geringer Gebäudeschaden an der Hallendecke; Personenschaden entsteht nicht.

Zur Schadenshöhe kann von hier keine belastbare Aussage getroffen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden in der Folge durch Brandermittler des PK Peine geführt. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung haben sich bislang nicht ergeben.

Neben drei Streifenwagen der Polizei Peine sowie der sog. Tatortgruppe der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel waren 65 Kamerad*innen der Freiwilligen Feuerwehren PE-Kernstadt, Vöhrum, Eixe, Röhrse, Handorf, Essinghausen, Schwicheldt und Schmedenstedt unter Führung des Stadtbrandmeisters Norbert Czyrnik eingesetzt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell