POL-RE: Gladbeck: Mädchen stürzt mit Fahrrad und fährt weiter

Ein etwa 13 bis 14 Jahre altes Mädchen ist am Freitag um 08.05 h an der Berliner Straße zu Fall gekommen und möglicherweise verletzt worden. Eine 50-jährige Autofahrerin bremste beim Abbiegen an der Berliner Straße, um einen Zusammenstoß mit dem radfahrenden Mädchen zu verhindern. Das Mädchen bremste ebenfalls, rutschte mit dem Fahrrad weg und fiel hin. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Nach dem Unfall fuhr das Mädchen nach einem kurzen Gespräch weiter. Das Mädchen war 13 bis 14 Jahre alt, hatte einen dunkleren Hauttyp, dunkle Haare, war schlank und zwischen 1,55 m und 1,60 m groß. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

