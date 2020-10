Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf der Merklinder Straße wurde zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in die Gaststätte eines Reiterhofs eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten dann die Gaststätte. Außerdem wurden Sparfächer von der Wand gerissen. Zum Diebesgut gehören nach bisherigen Erkenntnissen Zigarettenschachteln, mehrere Spirituosenflaschen und zwei Bluetooth-Boxen.

Gladbeck:

Auf der Schongauer Straße sind am Donnerstagabend unbekannte Täter in eine Wohnung eingebrochen. Die Täter versuchten offenbar zunächst, die Balkontür aufzuhebeln, was aber nicht funktionierte. Anschließend brachen sie die Wohnungstür auf und durchsuchten die Räume nach Wertsachen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Marl:

Auf der Rheinstahlstraße wurde zwischen Donnerstagnachmittag und Donnerstagabend in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster zur Erdgeschosswohnung auf, kletterten in die Wohnung und durchsuchten sämtliche Räume. Gestohlen wurde ein Laptop, Schmuck und Bargeld.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell