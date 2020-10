Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Tatverdächtige nach Einbruchsversuch ermittelt

Auf dem Hohenhorster Weg wollten in der Nacht auf Freitag drei Täter in ein Blumengeschäft einbrechen. Eine aufmerksame Zeugin alarmierte die Polizei, nachdem sie gegen 1.30 Uhr verdächtige Beobachtungen an dem Blumenladen gemacht hatte. Die Polizei konnte drei Tatverdächtige ermitteln: Einen 20-Jährigen und einen 23-Jährigen aus Recklinghausen sowie eine 28-Jährige ohne festen Wohnsitz. Gestohlen wurde nichts. Entsprechendes Einbruchswerkzeug konnte sichergestellt werden.

