Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Fußgänger angefahren

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Eine 23-jährige Autofahrerin aus Haltern am See stieß am Donnerstag um 18.00 h beim Abbiegen von der Straße Neuer Kamp nach links in die Dorstener Straße mit einem 67-jährigen Fußgänger zusammen. Der Fußgänger aus Haltern am See wollte gerade die Straße überqueren. Er kam zu Fall und wurde leicht verletzt zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell