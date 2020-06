Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Zeugen für Unfall gesucht.

Lippe (ots)

Am Mittwoch (10. Juni 2020) stieß ein Radfahrer auf der Theodor-Heuss-Straße/Hans-Hinrich-Straße mit einem Sprinter zusammen. Der 60-jährige Radler fuhr etwa gegen 10 Uhr auf dem Radweg in Richtung Detmold, als ein Sprinter ihm vermutlich auf Höhe eines Altenheims die Vorfahrt nahm und sein Pedelec touchierte. Der Fahrer erkundigte sich, ob der 60-Jährige verletzt sei, und fuhr dann weiter. Als der Lemgoer sich auf den Heimweg machen wollte, entdeckte er, dass sein Rad beschädigt war. Das Verkehrskommissariat in Detmold sucht nun den Fahrer des Sprinters, der nach Zeugenangaben schwarzhaarig war und zur Unfallzeit ein kariertes Hemd und eine grüne Weste trug. Zwei Zeugen sollen den Unfall beobachtet haben, diese und weitere mögen sich bitte unter 05231 6090 telefonisch melden.

