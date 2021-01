POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 29. Januar 2021:

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 29. Januar 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Portmonee entwendet

Donnerstag, 28.01.2021, gegen 10:00 Uhr

Einem 75-jährigen Senior ist am Donnerstagvormittag aus einer mitgeführten Tasche das Portmonee samt Inhalt entwendet worden. Zur Tatzeit befand sich der Senior beim Einkauf in den Geschäftsräumen eines Discounters am Neuen Weg in Wolfenbüttel. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall, mit parkendem PKW kollidiert

Donnerstag, 28.01.2021, gegen 11:00 Uhr

Vermutlich aus Unachtsamkeit kollidierte am Donnerstagvormittag eine 82-jährige Autofahrerin mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Jahnstraße parkenden PKW. Durch den Zusammenstoß entstand erheblicher Sachschaden an den beiden betroffenen Autos, sie mussten abgeschleppt werden. Die Autofahrerin ist glücklicherweise unverletzt geblieben.

