POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.01.2021.

Täter entwendeten Wertgegenstände.

Salzgitter, Lebenstedt, Papenkamp, 27.01.2021, 19:50-20:40 Uhr.

In einem nur sehr kurzen Zeitraum hebelten die Täter das Küchenfenster einer Wohnung auf und durchsuchten in der Wohnung sämtliche Räume. Bei der Tat erbeuteten sie Schmuck und Bargeld und verursachten einen Schaden in einem niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Eventuell sind Ihnen im Tatzeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen. Bitte setzen sie sich in jedem Fall mit der Polizei Salzgitter unter 05341/18970 in Verbindung.

Altpapiercontainer werden durch Feuer zerstört.

Salzgitter, Lebenstedt, Hans-Böckler-Ring, Hinterhof zwischen einer Sporthalle und einer Bibliothek, 27.01.2021, 19:00-20:00 Uhr.

Die Täter entzündeten den Inhalt zweier Altpapiercontainer. Durch das Feuer wurden sowohl diese Container als auch ein daneben stehender Müllcontainer beschädigt. Es entstand ein Schaden von mindestens 600 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05341/18970 bei der Polizei zu melden.

