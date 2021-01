Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 27. Januar 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen: Autofahrerin mit 1,61 Promille unterwegs

Dienstag, 26.01.2021, gegen 21:15 Uhr

Am Dienstagabend stellten Beamte der Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle fest, dass eine 51-jährige Autofahrerin offensichtlich erheblich alkoholisiert mit ihrem Auto zuvor in Weddel unterwegs war. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst, zudem wurde der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Das Auto musste die 51-Jährige stehen lassen.

Wolfenbüttel: Seniorin während des Einkaufs bestohlen

Dienstag, 26.01.2021, gegen 16:00 Uhr

Einer 88-jährigen Seniorin ist am Dienstagnachmittag während des Einkaufs in einem Discounter in der Grauhofstraße die Handtasche samt Inhalt entwendet worden. In der Handtasche befanden sich neben einer Geldbörse auch verschiedene persönliche Dokumente sowie ein Regenschirm. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit noch keine detaillierten Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0

