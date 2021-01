Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Recklinghausen (ots)

Auf dem Penny-Parkplatz an der Feldhauser Straße hat es am Mittwoch eine Unfallflucht gegeben. Dabei wurde zwischen 6.20 Uhr und 16.15 Uhr ein schwarzer Kia Picanto angefahren und beschädigt. Die Reparatur wird etwa 1.000 Euro kosten. Der Verursacher hinterließ zwar einen Zettel mit Telefonnummer am Fahrzeug, die Nummer ist aber offensichtlich falsch. Davon abgesehen: Ein Zettel am Auto reicht nach einem Unfall nicht aus - auch wenn die Daten darauf stimmen. Wenn Sie ein anderes Auto beschädigen, sollten Sie auf den Fahrer warten oder direkt die Polizei verständigen.

Hinweise zu der Unfallflucht nimmt das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell