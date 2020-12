Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrszeichen umgefahren: Polizei sucht Zeugen

LübbeckeLübbecke (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrer eines Ford hat in der vergangenen Woche beim Abbiegen von der Berliner Straße (B 239) nach rechts in die Gehlenbecker Straße ein auf einer Mittelinsel stehendes Verkehrszeichen umgefahren.

Einer Polizeistreife war das abgeknickte Schild am Dienstag, 22. Dezember, gegen 13.20 Uhr aufgefallen. Aufgrund der an der Unfallstelle aufgefundenen Fahrzeugteile dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Lieferwagen gehandelt haben. Wann sich der Unfall an der stark frequentierten Blase-Kreuzung ereignete, ist unklar. Es werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (05741) 2770 zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell