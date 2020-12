Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gegen Mauer geprallt

HüllhorstHüllhorst (ots)

Eine 27-jährige Autofahrerin ist am Sonntagnachmittag in Oberbauerschaft an der Einmündung Oberbauerschafter Straße/Allendorfer Weg gegen eine Grundstücksmauer geprallt. Die Frau blieb unverletzt, allerdings besteht der Verdacht, dass sie alkoholisiert hinter dem Steuer saß.

Der Polizei zufolge war die Frau gegen 15.45 Uhr mit ihrem Opel bergab auf dem Allendorfer Weg unterwegs. An der Einmündung überquerte der Wagen die Oberbauerschafter Straße und fuhr in die gegenüberliegende Mauer. Die 27-Jährige musste anschließend mit zur Polizeiwache, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellten die Beamten ihren Führerschein sicher. An dem Opel sowie der Mauer entstanden erhebliche Schäden.

