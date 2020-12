Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gullideckel in Scheibe geworfen

Porta WestfalicaPorta Westfalica (ots)

In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte in Kleinenbremen offenbar versucht, in ein Geschäft in der Bückeburger Straße einzubrechen.

Dazu warfen die Täter gegen 0.45 Uhr zweimal einen Gullideckel gegen eine Scheibe des Schreibwaren- und Lottogeschäftes mit angeschlossener Postfiliale, sodass diese zersplitterte. Daraufhin flüchteten die Unbekannten vom Tatort. Anwohner wurden durch die lauten Geräusche aufmerksam und riefen die Polizei.

Hinweise zu den Tätern werden von den Ermittlern unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell