POL-OS: Melle - Geräteschuppen in Oldendorf aufgebrochen - Täter flüchten ohne Beute

Melle (ots)

Auf dem Gelände einer Grundschule in der Straße "Am Kreimerhof", geriet zwischen Montagmorgen (08 Uhr) und Dienstagmorgen (07.20 Uhr) ein Geräteschuppen ins Visier von Unbekannten. Der oder die Täter beschädigten das Schloss des Schuppens, erlangten jedoch nach ersten Informationen kein Diebesgut. Die Polizei in Melle ist an Zeugenhinweisen interessiert und nimmt diese unter der Telefonnummer 05422/920600 entgegen.

