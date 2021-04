Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen gesucht: Taschendieb bestiehlt zwei Senioren

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Die Polizei nahm am Dienstag, 13.04.2021, zwei Anzeigen wegen Taschendiebstahls auf. Zwei Bielefelder Senioren hatten sich unabhängig voneinander in einem Supermarkt in der Beckhausstraße, Höhe Turbinenstraße, befunden, als sie das Opfer eines Unbekannten wurden. In beiden Fällen hatten die Opfer ihre Geldbörse in der Jackentasche.

Ein Bielefelder teilte den alarmierten Polizeibeamten mit, dass er gegen 13:00 Uhr Pfandflaschen am Leergutautomaten zurückgegeben hatte. Kurz darauf bemerkte er, dass seine Geldbörse mit Bargeld und diversen Ausweisdokumenten verschwunden war.

Während der Anzeigenerstattung wandte sich ein weiterer Kunde an die Polizei, um ebenfalls den Diebstahl seiner Geldbörse anzuzeigen. Als er den Markt betreten hatte, sei er noch im Besitz seines Portemonnaies gewesen. Dieses war jedoch verschwunden, als er sich am Ende seines Einkaufs im Kassenbereich befand.

Im Nahbereich konnten keine verdächtigen Personen festgestellt werden.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder dem Täter beim zuständigen Kriminalkommissariat 14 unter: 0521/545-0.

Die Polizei warnt aktuell vor Taschendieben, die im gesamten Stadtgebiet unterwegs sein können.

Mit einigen Vorsichtsmaßnahmen können sich die Bürger schützen: Tragen Sie Wertsachen unter Ihrem Oberteil versteckt und nicht in offenen Taschen. Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen eine fremde Person ungewöhnlich nahe kommt oder Sie anrempelt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell