Polizei Bielefeld

POL-BI: Freilaufende Hunde verletzen Alpakas

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Am Montag, 12.04.2021, sind drei Alpakas und deren Besitzer durch zwei Hunde verletzt worden. Während die Tiere im Beinbereich gebissen wurden erlitt der 57-jährige Bielefelder eine leichte Verletzung im Unterarmbereich. Zur Schwere der Verletzungen der angegriffenen Tiere sind keine Details bekannt.

Gegen 17:30 Uhr führten eine 17- und eine 31- jährige Bielefelderin ihre beiden Huskys im Bereich der Bielefelder Promenade aus. Auf der Freilauffläche für Hunde ließen sie ihren Tieren ohne Leine freien Auslauf.

Plötzlich liefen die beiden Huskys in Richtung eines Wäldchens, das an die Stückenstraße grenzt. Auf die Rufe ihrer Besitzerinnen reagierten die Hunde nicht und griffen drei Alpakas auf der Stückenstraße an. Die Tiere wurden von drei Personen begleitet, unter denen sich auch die Besitzerin befand.

Während die Hunde den Alpakas durch Bisse Verletzungen im Beinbereich zufügten, versuchten die Besitzerin und ihr hinzugeeilter Mann, die Huskys von weiteren Attacken abzuhalten. Dabei zog sich der 57-jährige Bielefelder eine leichte Verletzung zu. Polizeibeamte nahmen dazu eine Anzeige wegen Körperverletzung auf.

Nachdem die Alpakas in Sicherheit gebracht werden konnten, erschienen die 17- und die 31-Jährige und fingen ihre Hunde ein.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell