Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw stößt gegen OWD-Spundwand

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Nach den bisherigen Informationen stieß ein Pkw-Fahrer am Mittwochmorgen, 14.04.2021, bei einem Fahrstreifenwechsel eines Gliederzugs gegen eine Seitenwand des OWD.

Gegen 09:35 Uhr war der 53-jährige Fahrer Lkw-Muldenkippers mit Anhänger aus dem Kreis Herford stadtauswärts auf dem Ostwestfalendamm unterwegs. Der Lkw-Fahrer beabsichtigte, nach der Auffahrt Johannistal vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln.

Zeitgleich befand sich eine 40-jährige Bielefelderin mit ihrem Opel Astra-Kombi neben dem Lkw-Gliederzug auf dem rechten Fahrstreifen. Nachdem der Lkw den Pkw seitlich touchierte, stieß der Opel mit der Fahrzeugfront gegen eine Spundwand des OWD.

Rettungssanitäter fuhren die leicht verletzte 40-Jährige in ein Bielefelder Krankenhaus. Ihr beschädigtes Auto wurde abgeschleppt. An dem Lkw wurde ein Reifen beschädigt. Den Sachschaden schätzten Streifenbeamte während der Unfallaufnahme auf 10.000 Euro.

Weil bei dem Anstoß an die Spundwand Betriebsstoffe aus dem Pkw ausliefen, war die Feuerwehr Bielefeld im Einsatz um austretende Flüssigkeiten abzustreuen. Eine Kehrmaschine sammelte im Anschluss das Bindemittel ein.

Zwischenzeitlich war die Auffahrt Johannistal gesperrt. Den Verkehr in Richtung A33 leiteten Polizeibeamte auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei. Um 10:41 Uhr waren alle Arbeiten an der Unfallstelle beendet und alle drei Fahrstreifen wieder befahrbar.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell