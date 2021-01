Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Weigheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Joint geraucht und Auto gefahren (07.01.2021)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Unter Drogeneinfluss Auto gefahren ist am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr eine 32-Jährige. Die Polizei kontrollierte die Frau in einem Jeep in der Trossinger Straße, auf Höhe des Sportplatzes. Bei der Kontrolle zeigte die Fahrerin Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung und sie räumte gegenüber den Beamten ein, am Abend zuvor einen Joint geraucht zu haben. Die Frau musste eine Blutprobe abgeben und nun mit einer Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss rechnen.

