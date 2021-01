Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck, Landkreis Tuttlingen) Verletzte Person nach Schlittenunfall (07.01.2021)

Neuhausen ob Eck, Landkreis TuttlingenNeuhausen ob Eck, Landkreis Tuttlingen (ots)

Ein Schlittenunfall mit einer verletzten Person hat sich am Donnerstagspätnachmittag, gegen 16:15 Uhr, am Neuhauser Skihang ereignet. Beim Herunterfahren des Skihangs stürzte eine 19-jährige Schlittenfahrerin alleinbeteiligt. Durch den Sturz verletzte sie sich am Rücken und konnte sich nicht mehr bewegen. Nach einer ärztlichen Erstversorgung durch einen Notarzt wurde die 19-Jährige ins Kreisklinikum Tuttlingen gebracht. Über das Ausmaß der Verletzungen liegen keine Erkenntnisse vor.

