Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Beuren an der Aach, L 189) Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person nach Fehler beim Abbiegen (07.01.2021)

Beuren an der Aach, L 189, Landkreis KonstanzBeuren an der Aach, L 189, Landkreis Konstanz (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person hat sich am späten Donnerstagvormittag, gegen 11:15 Uhr, auf der Landesstraße 189 zwischen Friedingen und Beuren an der Aach ereignet. Eine 23-jährige Fahrerin eines Seat Leons missachtete beim Linksabbiegen den Vorrang einer entgegenkommenden 44-jährigen Skoda Fahrerin. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die 23 - Jährige leicht verletzt und musste durch einen Rettungswagen zur ärztlichen Untersuchung ins Klinikum Singen gebracht werden. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden.

