Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Smart-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Zeugen gesucht (07.01.2021)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Autofahrer am Donnerstag Abend gegen 20:30 Uhr in der Straße "Feldseeweg". Er wendete mit einem weißen Smart ForTwo mit roten Streifen in der Straße Höhe Haus Nummer 1 und prallte vorwärts gegen einen geparkten schwarzen VW Golf, den er an der hinteren rechten Seite beschädigte. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern, flüchtete der Smart-Fahrer, dessen Auto im Frontbereich beschädigt sein dürfte. Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher mit seinem Smart ForTwo geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

