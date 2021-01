Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Allmannsdorf) Eingangstür eines Discounters beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (05.-07.01.2021)

Konstanz-AllmannsdorfKonstanz-Allmannsdorf (ots)

Die Polizei in Konstanz sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die in der Zeit von Dienstagabend bis Donnerstagmorgen an einer Discounterfiliale in der Sepp-Biehler-Straße im Stadtteil Allmannsdorf begangen worden ist. Unbekannte beschädigten hierbei die Eingangstür des Discounters, wobei ein Glaselement der Doppelverglasung zu Bruch ging. Der Sachschaden an der Eingangstür wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Personen, die zu der Sachbeschädigung sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 955-0, zu wenden.

