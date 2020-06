Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Budenheim - Mehrere PKW-Aufbrüche in Budenheim

Budenheim (ots)

Freitag, 30.05.2020 - Montag, 01.06.2020

Am Pfingstwochenende kam es in Budenheim zu mehreren Einbrüchen in geparkte Fahrzeuge. Im Bereich der Stefanstraße, Ernst-Ludwig- sowie Taunusstraße wurden ein Skoda Octavia, ein Mercedes Coupe sowie ein Toyota Aygo angegangen. Wie die Täter in die Fahrzeuge gelangt sind ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell