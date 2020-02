Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Diebstahl aus Schließfach eines Einkaufsmarktes in Baunatal: Polizei sucht beklauten Kunden

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Ein ungewöhnlicher Diebstahl aus einem Schließfach beschäftigt derzeit die Ermittler der Kasseler Polizei: Während eine 79-jährige Tatverdächtige ermittelt werden konnten, die nach ersten Erkenntnissen durch die Eingabe eines beobachteten Zahlencodes ein Schließfach geöffnet und eine Einkaufstasche mit Lebensmitteln daraus geklaut hatte, ist der Eigentümer der Tasche bislang unbekannt. Die ermittelnden Beamten suchen nun nach dem beklauten Mann.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Reviers Süd-West berichten, hatte sich der Diebstahl in dem Einkaufsmarkt am Marktplatz bereits am Donnerstag, dem 06.02.2020, ereignet. Der Beklaute hatte sich im Büro des Geschäfts gemeldet, nachdem er feststellte, dass seine Einkaufstasche aus einem der Schließfächer gestohlen worden war. Der unbekannte Kunde ging dann jedoch nach Hause, ohne dass man die Polizei rief. Nach einer späteren Auswertung einer Überwachungskamera des Marktes geriet die 79-jährige Tatverdächtige ins Visier der Ermittler. Sie hatte nach ersten Ermittlungen den Unbekannten bei der Eingabe des Codes beobachtet und so anschließend das Fach ohne Beschädigungen geöffnet. Die 79-Jährige aus Baunatal konnte zwei Tage nach dem Diebstahl durch Polizisten in dem Geschäft festgenommen werden. Sie muss sich nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten.

Die Beamten der Kasseler Polizei suchen den unbekannten Mann, dessen Tasche am 06.02.2020 aus dem Schließfach des Marktes geklaut wurde. Dieser wird gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell