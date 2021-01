Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Versuchter Einbruch in ein Pfarrgebäude (07.01.2021)

BlumbergBlumberg (ots)

Einen Einbruch in ein Pfarrgebäude in der Theodor-Schmid-Straße haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 1 Uhr versucht. Die Täter drückten einen Fensterrolladen hoch und versuchten, eine dahinterliegende Scheibe einzuschlagen, was jedoch misslang. Da sie nicht in das Gebäude gelangen konnten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Blumberg, Telefon 07702 4779360, in Verbindung zu setzen.

