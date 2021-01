Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St.Georgen-Peterzell

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener Autofahrer kommt von Fahrbahn ab (06.01.2021)

St. GeorgenSt. Georgen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Montagabend gegen 21 Uhr auf der Bundesstraße 33. Ein 34-jähriger fuhr von Mönchweiler kommend in Richtung Peterzell. Auf gerader Strecke kam er mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb auf einer schneebedeckten Wiese stecken. Der Fahrer blieb unverletzt und am Auto entstand kein Schaden. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme jedoch Alkohol- und Drogenbeeinflussung fest, was ein Alkoholtest mit einem Wert von rund zwei Promille auch bestätigte. Der Fahrer räumte darüber hinaus auch selbst noch den Konsum von Drogen ein. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Seinen Führerschein musste der Mann abgeben. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

