POL-KN: (Stockach-Hoppetenzell, Landkreis Konstanz) Polizei bittet nach wie vor um Hinweise zu einer Unfallflucht auf einem Schotterplatz am Eichhaldenweg (03.01.2021)

Stockach-Hoppetenzell, Landkreis KonstanzStockach-Hoppetenzell, Landkreis Konstanz (ots)

Zu einer Unfallflucht, die sich im Laufe des vergangenen Sonntags, 03.01., auf einem Schotterparkplatz am Eichhaldenweg ereignet hat (wir berichteten bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4803603 ) und bei welcher ein Audi A6 beschädigt wurde, sucht die Polizei Stockach weiterhin Zeugen. Mittlerweile erhielt die Polizei einen Hinweis, wonach sich an diesem Sonntag im fraglichen Zeitraum zwischen 11.00 Uhr und 18.00 Uhr eine Art beigefarbener Mannschaftstransportwagen, ähnlich einem DRK- oder Malteserfahrzeug, auf dem Parkplatz befunden habe. Eventuell hatte sich der Fahrer dieses Transportwagens auf dem Schotterparkplatz festgefahren und steht möglicherweise auch im Zusammenhang mit der erfolgten Beschädigung an dem Audi und der folgenden Unfallflucht. Nun bittet die Polizei Stockach um weitere Hinweise zu dem beschriebenen Transportwagen. Personen, die entsprechende Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach (07771 9391-0) in Verbindung zu setzten.

