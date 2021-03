Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Folgeunfall

Ludwigshafen (ots)

Am 30.03.2021, gegen 16 Uhr, touchierte ein 21-Jähriger mit seinem Transporter bei einem Spurwechsel in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße das Auto eines 46-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden hierbei beschädigt. Weil der 21-Jährige nach dem Unfall weiterfuhr, eilte der 46-Jährige diesem hupend so lange nach, bis der Jüngere plötzlich abbremste. Hierauf fuhr nun der 46-Jährige mit seinem Mercedes auf den Transporter auf. Es kam erneut zu Schäden. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

