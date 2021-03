Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Drogenbeeinflusstes Paar aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots)

In der Kranichstraße wurden am 30.03.2021, gegen 18 Uhr, zwei hintereinanderfahrende Audis einer Verkehrskontrolle unterzogen. Das vordere Auto wurde von einem 29-Jährigen gefahren, das Auto hinter ihm von dessen 31-jährigen Lebensgefährtin. Beide gaben bei der Kontrolle an, noch nie in Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen zu sein. Außerdem wiesen beide drogentypische Ausfallerscheinungen auf, woraufhin entsprechende Tests durchgeführt wurde. Diese verliefen jeweils positiv auf unterschiedliche Drogen. Der Drogentest des 29-Jährigen verlief positiv auf Opiate, Kokain, Amphetamin, Metamphetamin und THC. Bei der 31-Jährigen verlief der Test positiv auf Kokain, Amphetamin und Metamphetamin. Sie hatte außerdem noch ca. 4 Gramm Cannabisharz dabei. Beide müssen sich nun wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss, wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

