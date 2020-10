Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Hirschberg - Zigarettenautomat aufgebrochen

Warstein (ots)

Am Bocksnacken ist in der Zeit zwischen Mittwoch, 12:00 Uhr, und Donnerstag, 04:55 Uhr, ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden. Entwendet wurden die im Automaten befindlichen Zigarettenschachteln und das Bargeld. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter oder den Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02902-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

