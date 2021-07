Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Blaufelden: Mehrere Sachbeschädigungen mit Farbe

Zwischen Donnerstagabend 17 Uhr und Freitagmorgen 08:30 wurden im Bereich der Silcherstraße sowohl ein Wartehäuschen, als auch eine Bank und der Boden des Wartehäuschens mit Farbe beschmiert. Außerdem wurde der Gehweg dort ebenfalls mit roter Farbe beschmiert, wodurch insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. Der Polizeiposten Blaufelden führt die Ermittlungen zu der Sache und sucht unter der Telefonnummer 07953 925010 nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Fichtenau: Autoscheibe eingeschlagen

Etwa 200 Euro Sachschaden verursachte ein Vandale, der am Donnerstagmorgen zwischen 01 Uhr und 06 Uhr die Scheibe eines geparkten Fiat auf dem Parkplatz eines Discounters im Kohlbusch einschlug. Hinweise zum noch unbekannten Vandalen nimmt der Polizeiposten Fichtenau unter der Telefonnummer 07962 379 entgegen.

Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsatz

Am Freitagvormittag gegen 09 Uhr kam es in der Erich-Klafs-Straße zu einem Feuerwehreinsatz. Aufgrund eines technischen Defekts kam es zu einem Schwelbrand in einer Siloanlage bei einer dortigen Firma. Die Feuerwehr kam vor Ort und konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindern. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell