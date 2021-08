Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mountainbike entwendet - Hinweise gesucht

Finnentrop (ots)

Am Dienstag (3. August) ist zwischen 5.30 Uhr und 17 Uhr ein Fahrrad, das gesichert auf einem Grundstück in der Telemannstraße in Finnentrop stand, entwendet worden. Bei dem Rad handelte es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke "Rockrider", Modell "MTB Rockrider 520 BL" mit neongelben Speichen. Der Wert lag bei rund 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

