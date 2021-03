Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Preseemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 20.03.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 19.03.2021, gegen 21:05 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Lohner mit seinem Pkw die Bahnhofstraße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde er angehalten. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen den Fahrzeugführer ein rechtskräftiges Fahrverbot besteht. Der Führerschein, den der 36-jährige noch nicht gegeben hatte, wurde sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 20.03.21, gegen 01:15 Uhr kam es im Einmündungsbereich Diepholzer Straße / Moorkamp zu einem Verkehrsunfall. Ein 28- jähriger aus Vechta fuhr mit seinem PKW Audi die Diepholzer Straße stadtauswärts und wollte dort nach links in die Straße Moorkamp abbiegen. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt. Am PKW sowie am Baum entstand Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Zudem war der 28-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

