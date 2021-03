Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldbg.) - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 19. März 2021, kam es zwischen 07.45 und 12.05 Uhr an der Marktstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen Audi A6 Avant, der in einer Parklücke stand. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Das Fahrzeug des Verursachers könnte hellgrün gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434-924700) entgegen.

