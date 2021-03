Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Landkreise Cloppenburg und Vechta- Schwerpunktkontrolle

Von Montag, 08. März 2021, bis Sonntag, 14. März 2021, führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt der Einhaltung der Anschnallpflicht sowie der vorschriftsmäßigen Benutzung von Kindersitzen und Schutzhelmen in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta durch. Insgesamt wurden durch die Beamten 163 Gurtverstöße festgestellt. In 10 Fällen waren Kinder nicht richtig oder gar nicht gesichert. Eine Kindersitzpflicht gilt bis zum Alter von 12 Jahren oder einer Größe von 150 cm. Im Rahmen der Kontrollen stellten die Beamten neben den Gurtverstößen auch weitere Zuwiderhandlungen fest. So wurde beispielsweise am Freitag, 12. März 2021, in Löningen ein 30-jähriger PKW-Fahrer, der in Löningen wohnhaft ist, kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem befand sich während der Kontrolle die PKW-Halterin auf dem Beifahrersitz. Da der Verdacht bestand, dass sie die Fahrt zuließ, wurde gegen beide Personen ein Strafverfahren eingeleitet. Am Sonntag, 14. März 2021, wurde ein 29-jähriger Rollerfahrer, der in Friesoythe wohnhaft ist, kontrolliert, da er keinen Schutzhelm trug. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass kein aktuelles Versicherungskennzeichen am Roller angebracht war und kein Versicherungsschutz für den Roller bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Neben der konsequenten Ahndung der festgestellten Verstöße setzte die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta auch auf den Dialog mit kontrollierten Verkehrsteilnehmern, um insbesondere auf die Gefahren aufmerksam zu machen

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell