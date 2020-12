Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigungen in Söhlde am Wochenende

HildesheimHildesheim (ots)

(wil)In der Zeit vom 11.12., 15 Uhr, bis 14.12.2020, 08 Uhr, beschädigten Unbekannte einen Stromkasten in der Schulstraße von Söhlde. Diese Beschädigungen verursachten einen Stromausfall in der nahegelegenen Grundschule. Hier fiel dadurch die Heizung aus, weshalb der Schulbetrieb abgesagt werden musste. Der vorerst ermittelte Schaden am Stromkasten beläuft sich auf ca. 500 EUR.

Die Gemeinde Söhlde zeigte einen weiteren Schaden an. Etwa zum gleichen Tatzeitraum wurde ein Doppelstabmattenzaun am Kinderspielplatz in Söhlde in der Martin-Luther-Straße von Unbekannten mutwillig beschädigt. Ein Zaunelement wurde verbogen und Verbindungsstäbe abgebrochen. Die Gemeinde Söhlde stellt Strafantrag. Hier wird der Schaden auf ca. 400 EUR veranschlagt. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Tel-Nr. 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

